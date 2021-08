El Festival de Olavarría podría hacerse en febrero del 2022

Foto: Facebook

Es una posibilidad que maneja Ricardo Sosa, el productor de la actividad del Club Ferro. ‘A mediados del próximo mes tendremos las precisiones’, afirmó en diálogo con Luis Occhi por LU32. Explicó que tiene que ver con la chance del aumento del aforo para este tipo de actividades, que está hoy en 1000 personas en el exterior.