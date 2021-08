‘Tenemos que discutir qué país queremos en el futuro’

El precandidato a diputado nacional por ‘Dar el Paso’, Facundo Manes, estuvo en Olavarría este viernes. Además de recorrer empresas, atendió a la prensa y dialogó con decenas de vecinos de Olavarría en el Paseo Mendía, que llegaron por una invitación remitida por SMS a los teléfonos celulares que daba cuenta de la visita. El precandidato dejó algunas definiciones, acompañado por Belén Vergel, Sebastián Matrella, primera y segundo precandidatos a concejal de su lista.