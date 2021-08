‘Es muy importante poder acercar el Folklore a los más chicos’

Héctor Kriger, director del Ballet Folklórico Municipal, dialogo esta mañana con Lu32 y nos contó detalles del espectáculo “que se vengan los chicos”, una obra infantil con música de Topa, Charo Bogarín, Canticuentos, Caracachumba y Magdalena Fleitas, entre otros. Como invitado especial participará el grupo de danzas folklóricas “AyünPurrun”, que es una extensión de la Escuela Municipal de Danzas que funciona en el NIDO de Barrio “El Progreso”, a cargo de las profesoras Ana Paladini, Delia Ortega y Yanina Sanabria. La obra comienza al 15 Hs con entrada libre y gratuita en el teatro Municipal.