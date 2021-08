Grooming: ‘en pandemia aumentó de manera exponencial’

Lo expresó por Radio Olavarría, el Dr. Hugo Sorbo, Abogado Especializado en Derecho Informático. Prosecretario en Defensoría de Delitos Informáticos de la Ciudad de Buenos Aires. El profesional dialogó sobre el tema, días previos a una charla que se desarrollará este jueves organizada por el Observatorio de Redes Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales y Punto Digital de la Municipalidad de Olavarría, bajo la modalidad virtual. El Dr. Sorbo describió en qué consiste este delito .Luego del contacto se arma como una telaraña .Es necesario prevenir, hablar con los chicos. En caso de grooming comprender a la víctima, hacer la denuncia y no borrar el contacto para facilitar la investigación. Advertir sobre esto, es más difícil con los adolescentes que consideran que el adulto no sabe nada