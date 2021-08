Clases: ‘ Es necesario de a poco, volver a la presencialidad’

Lo dijo Mayra Lagano, Secretaria General de la Unión Docentes de Olavarría, si bien recordó que ya se venía con presencialidad en burbujas que hacía que cursaran semana por medio. De todos modos también consideró que hay que atender a las condiciones de los salones