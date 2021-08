Van a pedir el cambio de carátula en el juicio por Enzo Marconi

Yesica Salguero, mamá del chico que falleció tras recibir un balazo en el Barrio Jardín hace un año y medio, dialogó con LU32, una vez que la Justicia fijó fecha para el juicio. Será desde el 20 de septiembre en el Juzgado Correccional local, porque se juzga un homicidio culposo, pese a que ella sostiene que fue un homicidio doloso, o sea, con intención.