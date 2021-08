La cobertura de cloacas de la ciudad ‘está en el 65% o 70%’

Lo señaló el arquitecto Julio Ferraro, Secretario de Mantenimiento y Obras Públicas de la Comuna, lo dijo en LU32 en el marco del inicio de la obra de Facundo Quiroga. Explicó que siguen buscando financiación para el Colector Cloacal Norte y que, mientras tanto, han hecho obras para ampliar la capacidad de la Planta de Tratamiento.