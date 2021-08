Comerciantes Unidos propone la adhesión a Ojos en Alerta

Pamela Videla dialogó con LU 32 sobre la reunión que tuvieron con el titular de Seguridad del Municipio ,Daniel Borra y el encargado del Centro de Monitoreo. Se dispuso la adhesión a esta herramienta de Ojos en Alerta no sólo de comerciantes que podrían alertar sobre un hecho delictivo a su comercio o al de un colega, sino también para todos los vecinos. Ingresar para escuchar la entrevista en la que también brinda un número de teléfono