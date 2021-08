La Sociedad Portuguesa anuncia la llegada de funcionarios del área consulado de la Embajada

Atenderán distintos trámites. Se aclara que sólo llegarán si se suman 30 ciudadanos portugueses o descendientes que deban realizar trámites, adelantó Silvia Pereyra, Presidente de la Asociación Portuguesa de Olavarría. Por lo tanto todo aquel ciudadano que necesite obtener su Cartão de Cidadão ,renovar el Cartão de Cidadão, el Pasaporte , la transcripción del casamiento o hacer la presentación de la documentación para la ciudadanía en la Embajada ,solicitamos que se comuniquen a los teléfonos 2284-225471(Silvia) o 2284-300774 (Alicia)