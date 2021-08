Ojos en Alerta: con 4400 personas inscriptas esta herramienta cumplirá dos años en septiembre



Daniel Manuel, responsable del Centro de Monitoreo Municipal donde se encargan de atender este dispositivo, dialogó con LU32. “ Este sistema ha dado resultado”. Indicó que lo ideal es que se hicieran capacitaciones pero por la pandemia esto se vio demorado . Hoy están flexibilizando el ingreso de vecinos y para ello se deben contactar al 41 90 16 ó 17