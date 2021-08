‘Hay mucha tristeza, pero le pido a la Sociedad que vaya a votar’

El precandidato a diputado nacional por una de las líneas del Frente Juntos, Diego Santilli, estuvo este domingo en Olavarría y, además de entrevistarse con funcionarios, candidatos y empresarios, ofreció una conferencia de prensa, donde dejó definiciones, en torno a medidas y legislación que va a impulsar.