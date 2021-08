Más de 65 emprendedores en el Mercado Olavarriense

Foto: Archivo

La vuelta de la iniciativa será este domingo de 10 a 18 horas, en el Parque Eseverri, confirmó Leonardo Maiola, director de economía social de la Municipalidad, en el espacio que la Secretaría de Desarrollo Económico tiene en Entre Amigos. Recordó que el último Mercado se realizó en el mes de marzo.