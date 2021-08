‘Lo que pasa en el radicalismo de Olavarría, pasa en el país’

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, se refirió en LU32 a la situación de la UCR, de cara a las PASO 2021. Señaló que el radicalismo está revitalizándose, y que necesita un plan de gobierno para el 2023. También, mencionó que hay que hacer una autocrítica por lo hecho entre 2015 y 2019.