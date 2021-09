Quienes habitualmente visitan algún parque de nuestra ciudad la habrán visto más de una vez entrenar, ó bien, la habrán encontrado en algún medio deportivo dando cuenta de su participación en alguna ultra maratón por distintos países del mundo. Correr no sólo es su pasión, también es su profesión, ya que a diario se dedica en forma personalizada a entrenar a apasionados del deporte y a atletas de nuestra ciudad. Desde el 2007 participa regularmente en este tipo de competencias por todo el mundo. Su título más importante fue ganar en Francia una prueba de 6 días en el año 2013. Participó en Estados Unidos de la prueba de 10 días y en distintas competencias similares en distintos países.

La pandemia cambió todo. Este año no podrá participar del mundial de Hungría ya que por la dosis de vacunación que recibió no podrá ingresar a Europa. “De todos modos la cuarentena en Hungría es muy estricta y eso también hacía difícil la participación” aclara. Proyecta estar el mes próximo en Estados Unidos para entrenar para el próximo año. Actualmente está entre las 10 mejores marcas del mundo en este tipo de competencias.

Su decisión de involucrarse en la participación política. “Asumo mi primera participación política. Mi primer acercamiento a la política, y casi el único, fue haber ido a ver a Raúl Alfonsín de niña con mis padres en Azul, de donde soy. Siempre me sentí radical, nunca me sentí representada por otra cosa, por más críticas que hubiera en algún momento. Azul siempre fue muy radical, y yo viví ahí hasta mi adolescencia. Acá he votado en las internas del partido, pero nunca me enganche a participar. Hasta que este año me invitaron y estoy muy feliz, me encontré con que es algo que me encanta”.

Facundo Manes y la esperanza que representa. “Algo que me alentó a participar, es que yo me veo fuera de la grieta. Y lo que veo en la gente, desde mi labor diaria que me permite estar en contacto permanente con muchas personas, es que ve con mucha esperanza lo que representa Facundo Manes, de que un día cambie todo lo que está pasando en el país. He tenido la posibilidad de recorrer el mundo y poder ver otro tipo de gobiernos. Manes es una persona que se lo ve en permanente contacto con la gente, y acá estamos acostumbrados a ver políticos que no se vinculan con la gente. Viene un Presidente y está absolutamente blindado, o quizá un poco menos en época de campaña. En países como Finlandia o Dinamarca, que casualmente visité en el 2019, se vive muy distinto, la clase política no está tan alejada de su pueblo, tienen otra mirada sobre sus representantes. Así lo veo a Manes y por eso decidí sumarme, incluso antes de que me convocaran.”

Los primeros días participando en política. “En estos días, cuando me encuentro con conocidos o cuando entrego un folleto he tenido una muy buena recepción, con ganas, viendo una esperanza. He recibido mucho acompañamiento. Yo siento que ven en Manes a alguien que habla con claridad y franqueza de lo que quiere para nuestro país. Sabemos que es una persona muy capaz, y necesitamos mucha gente así para poder salir adelante. Y eso es lo que yo quiero para el país.”