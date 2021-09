‘Podemos presentar y tener el mejor proyecto, pero después no lograr consenso’

De esta manera, Belén Vergel, primera precandidata a concejal por ‘Dar el Paso’, la lista que propone a Facundo Manes, se refirió a lo que le explica a la ciudadanía en las recorridas, en torno a la función del Concejo. Señaló que observan falta de gestión por parte de los funcionarios municipales actuales y que se necesita cercanía para ayudar a los vecinos en muchas dimensiones a los que la Comuna no llega actualmente. Pese a que no ha sido el tenor de toda la campaña, aclaró, sostuvo que hubo un hecho violento contra un militante radical, por parte de un ex funcionario y militante del PRO.