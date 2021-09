Desde Olavarría, Santilli presentó las propuestas vinculadas al trabajo

En la jornada de este viernes el intendente Ezequiel Galli recibió la visita en Olavarría del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta y del precandidato a Diputado Nacional de Juntos Diego Santilli. Estuvieron acompañados por el intendente de San Isidro Gustavo Posse, los precandidatos a Diputados Nacionales Graciela Ocaña y Juan López, los precandidatos a senadores provinciales Diego Robbiani y Lucrecia Egger, el precandidato a concejal Bruno Cenizo, el intendente de Azul Hernán Bertellys y dirigentes políticos de toda la sección. En el inicio de la mañana Santilli y Larreta llevaron a cabo una reunión con vecinos de Olavarría y la región en el Maxigimnasio del Club Estudiantes. El encuentro fue bimodal. Algunos vecinos participaron en modo presencial y otros virtualmente. Posteriormente, los funcionarios recorrieron las calles del centro de la ciudad de Olavarría, donde dialogaron con comerciantes y vecinos que mostraron su preocupación por el estado de la economía provincial y nacional. Finalmente, tanto Larreta como Santilli, Galli y los demás candidatos se reunieron con empresarios en el Parque Industrial de Olavarría y desde allí presentaron, para las elecciones del próximo 12 de septiembre, sus propuestas vinculadas al mundo del trabajo. “Lo primero que voy a hacer es llevarles alivio a todos los laburantes que están en la cuerda floja. Voy a proponer extender la Moratoria a los Comercios y Pymes hasta diciembre del 2022”, dijo Santilli. Y agregó: “Lo segundo que voy a hacer es bajar los impuestos al trabajo a los sectores más golpeados y también a las PyMEs agropecuarias. También voy a proponer que las PyMEs tengan créditos para que puedan levantar cabeza, crecer y dar trabajo”. “Y por último, para generar laburo y evitar que nuestros jóvenes se vayan, me comprometo a impulsar una Ley de Empleo Joven. Vamos a incentivar a las empresas a contratar a chicos entre 18 y 35 años y para eso vamos a proponer que no paguen impuestos laborales por 5 años”, añadió. Tras finalizar todas las actividades, Ezequiel Galli indicó: “hoy ha sido un gran día para nosotros. La llegada de Horacio y Diego a presentar las propuestas vinculadas al mundo del trabajo no hace más que confirmar que somos el Partido del trabajo”. “Estoy convencido que vamos a hacer una gran elección. Tenemos excelentes candidatos, grandes propuestas y un equipo con muchas ganas de trabajar y de sacar el país adelante”, finalizó Galli.