Comienza la inscripción para las TUVI industrializadas

Los aspirantes interesados en adherirse a este Plan de 20 viviendas industrializadas deberán estar inscriptos en el Registro de Demanda Habitacional con usuario y contraseña e ingresar al botón que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla que dice: “Programas Habitacionales Vigentes”.

Cuando la adhesión es satisfactoria, se le va a enviar un número de aspirante por email, con el cual se va a identificar en todo el camino de la licitación. Asimismo, se va a enviar información sobre cómo continuar el proceso. Es importante que el correo electrónico sea válido y accesible por el aspirante, dado que va a ser nuestro canal de comunicación.

Los requisitos para acceder a la adhesión son los siguientes:

Poder acreditar como grupo familiar ingresos netos de entre 3 y 8 salarios mínimos vitales y móviles. Salario Mínimo Vital y Móvil vigente a la fecha de la selección: $24.408 (3 SMVM=$73.224 y 8 SMVM=$195.264). Constituir un grupo familiar, se entiende por grupo familiar al conjunto estable de personas convivientes que mantienen un vínculo por uniones de convivencias, matrimonio, consanguíneos en línea ascendente/descendiente de primer grado, colaterales de segundo grado y/o quienes conviven con el titular recibiendo trato familiar ostensible, sean personas unidas o no por vínculos de sangre. (Se verificará en nuestras oficinas).

Proceder a licitar conforme lo prevé el artículo 7 inc i de la Ordenanza 4583/20.

Se podrá inscribir todo jefe de hogar que NO sea titular de la totalidad o parte de inmueble alguno.

Ser argentino/a natural o por opción, ó extranjero con residencia permanente.

Tener domicilio vigente en la ciudad y acreditar una residencia no menor de 3 (tres) años en el Partido de Olavarría.

Contar y presentar Documento Nacional de Identidad vigente del grupo familiar, en caso de ser necesario se podrá solicitar acta de nacimiento, casamiento, divorcio, concubinato, entre otros.

Tener entre dieciocho (18) y sesenta y cinco (65) años de edad al momento de la inscripción.

No tener bienes inmuebles registrados a nombre del o la solicitante o cualquier miembro de su grupo familiar, ni como propietarios/as ni como copropietarios/as al momento de iniciar el proceso de inscripción. (Se verificará en nuestras oficinas)

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos doce (12) meses. (Se verificará en nuestras oficinas)

Registrar Situación 1-Normal en la consulta de información financiera por CUIL en el BCRA, en los últimos doce meses. (Se verificará en nuestras oficinas)

Registrar y presentar recibos de sueldos, como mínimo, 12 meses de antigüedad en la actividad continua o alternada la que no podrá ser inferior a 8 meses de actividad (empleados/as e independientes).

Presentar certificado de vigencia de contrato de trabajo.

Suscribir el correspondiente seguro de vida sobre el saldo de deuda.

Contar y presentar con libre deuda municipal al momento de inscribirse al programa.

Presentar certificación negativa del ANSES del adulto que conforme el grupo familiar y no demuestre ingresos.

No haber resultado beneficiario/a con planes de vivienda Nacionales, Provinciales, y/o Municipales en los últimos diez (10) años. (Se verificará en nuestras oficinas)

La oficina de coordinación del programa Municipal de vivienda puede solicitar información adicional, que quedará sujeto al análisis de cada legajo y cada caso.