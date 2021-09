‘Hay perspectivas que luego de las elecciones aumenten las tarifas’

El Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Olavarría, Hilario Galli, se refirió en LU32 al incremento de los servicios de transporte públicos, vigentes desde este lunes. Indicó que hace un par de semanas se cobraron los subsidios de mes de junio y que aún falta llegar al punto de equilibrio. Reveló que en agosto de 2021 se cortaron 32 mil boletos, mientras que en el mismo mes de 2019 se cortaron 129 mil.