Borzi: ‘Venimos con un muy buen ritmo’

El titular de la Región Sanitaria IX, Lic. Ramiro Borzi, se refirió a la actualidad y sostuvo que en todas las ciudades de la zona, los pacientes activos son alrededor de 200. Agregó que el retraso del ingreso de la variante Delta y el nivel de vacunación, harán que el impacto de ésta, sea más leve de lo pensado.