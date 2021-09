‘Un concejal con cuatro años en el Concejo y no se le conoce la voz ni la cara, es un fracaso’

Sebastián Matrella, segundo precandidato a concejal por la lista ‘Dar el Paso’, estuvo en LU32. Se lamentó porque su hija se quiere ir del país y señaló que se mete en política partidaria para poder cambiar esa situación. Añadió que el tema que sale en las recorridas por los ‘más de 100 barrios’ de Olavarría, es la falta de trabajo.