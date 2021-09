Salud: Destacan el apoyo del Estado a la Facultad

Además de la obra por más de $250 millones, el decano de la Casa del Altos Estudios, Héctor Trebucq, afirmó en LU32, que recibirán $36 millones para montar un centro de bíosimulación. Resaltó que Olavarría se ha consolidado en cuanto a opción para los que quieren seguir la carrera de medicina.