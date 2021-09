'El peronismo está unido, los que tenemos representación, estamos acá'

La diputada nacional Liliana Schwindt, pre candidata a senadora provincial, estuvo en LU32, a horas de concretarse el cierre de campaña. Defendió la gestión nacional y la provincial, nuevamente aclaró lo que sucede con la declaración de zona fría con impacto en la boleta del gas y resaltó la unidad del Partido Justicialista.