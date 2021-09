‘Lo que tiene que votar la gente es espacio y proyectos, no apellidos’

Bruno Cenizo cerró la campaña en Radio Olavarría, junto con el intendente Ezequiel Galli. Se refirió al acompañamiento que esperan el domingo. Galli, por otro lado, nacionalizó y provincializó la elección, explicando el por qué hay que acompañar al Frente Juntos.