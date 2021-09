Cenizo: 'Pudimos capitalizar la mayoría de los votos del eseverrismo'

El candidato a primer concejal por el Frente Juntos, Bruno Cenizo, se refirió a la victoria de este domingo. Adelantó que Matrella y Vergel se integrarán en los lugares 3 y 6 de la lista, respectivamente. Señaló que 'la gran batalla' es el 14 de noviembre, para detener 'el avance a nivel provincial del kirchnerismo'.