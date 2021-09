Galli: ‘Si toman medidas improvisadas y apuradas como están tomando hace un año y medio, no lo van a revertir’

El intendente reclamó un pacto de gobernabilidad al oficialismo nacional. Por otro lado, afirmó que esperaban otros resultados en la sección, pero los sorprendió Azul. Pidió que a Macri se lo empiece a respetar. Adelantó trabajo conjunto con la UCR, pero no quiso indicar cómo van a trabajar en el Concejo Deliberante, donde el centenario partido tiene un unibloque.