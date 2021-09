Wesner: ‘Vamos a buscar a quienes hayan manifestado descontento’

El candidato a concejal del Frente De Todos Olavarría adelantó que volverán a contar propuestas y acercarse a la población para que los conozcan. Para él fue alto el ausentismo, el voto en blanco y quienes quedaron sin candidato. Afirmó que al intendente le bajó el caudal comparado con las últimas elecciones.