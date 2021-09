Marisel Cides : ‘el Frente de Todos no es peronismo’

Fue uno de los conceptos que formuló la candidata a senadora provincial por Vamos con Vos. Expresó que el resultado obtenido era previsible . Destacó la postura política de Randazzo que rompió con el Kirchnerismo porque le impidieron participar en internas para la presidencia y le proponían competir por la gobernación . Fue crítica con Eduardo Bali Bucca que llegó a la Cámara de Diputados de la Nación de la mano de Florencio Randazzo y ahora pasó al Frente de Todos. Recorte de Foto: facebook