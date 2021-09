‘Los despachos de cemento se activan por la obra privada’

Foto: Archivo

Lo señaló Julio Valetutto, Secretario de Desarrollo Económico de la Municipalidad en LU32. Reconoció que quienes se dedican a la construcción han sentido la reactivación, pero se necesita algo a largo plazo que permita la acumulación y el crecimiento sostenido.