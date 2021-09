Profesionales de la Salud reclaman por dificultades en el examen para Residencias del Ministerio de Salud de Nación

Se realizó este martes. En diálogo con LU 32, Doris Chiesa, médica, detalló las problemáticas. Una tuvo que ver con el momento de inscribirse y la presentación de documentación. Nunca tuvo respuesta respecto de la admisión o no. El otro problema se presentó cuando 21 600 aspirantes debieron rendir el examen este martes. Fue de manera virtual y la plataforma quedaba detenida. Tampoco se informó el tiempo que tenían para responder