TUVI: hasta el 3 de octubre inscriben para las viviendas industrializadas

Hasta el momento, y a pocos días de la apertura del registro, son 30 las familias anotadas. Así lo indicó Daniela De Martino que es la coordinadora del programa

Detalló que serán 20 casas que estarán ubicadas en el barrio Pickelado .También informó los requisitos, que entre otros es inscribirse en el Registro de Demanda Habitacional y tener ingresos por grupo familiar desde 73 mil hasta 195 mil pesos o sea , que es el equivalente a 3 y hasta 8 salarios mínimo, vital y móvil