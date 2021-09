Beneficios en el pago del Impuesto Automotor

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informa

que hasta este jueves se puede pagar la patente con descuento del 20% en la quinta y última cuota del Impuesto automotor.Desde ARBA, Luna Carrión explicó que hay un 10 % de descuento por pago en término y otro 10 %si se paga a través de boleta electrónica o débito automático