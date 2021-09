Lestelle: 'Cristina y el presidente deben poner las barbas en remojo'

Foto: elopinadorbonaerense

El ex funcionario menemista y creador de la SEDRONAR, se refirió a lo que él calificó como 'una crisis gubernamental'. Además, sostuvo que las elecciones el gobierno las perdió porque el pueblo eligió entre peronismo y kirchnerismo.