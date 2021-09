Dicho Programa se desarrolla desde hace años, en Alianza con Rewilding Argentina anteriormente CLT (Conservation Land Trust) y otras reservas y bioparques de la provincia de Buenos Aires, como la Reserva del Tigre, Granja los Pibes en Tandil, el Bioparque La Plata y el Ecoparque América. Cuenta con el apoyo de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia de Buenos Aires y la Dirección de Fauna Nación.

El objetivo para el corriente año es consolidar tres o cuatro grupos diferenciados genéticamente, que permitan sostener la reproducción de este programa a largo plazo, cumpliendo con los objetivos que del Bioparque Municipal de contribuir a la conservación de la biodiversidad y los ambientes naturales.

El pecarí de collar es uno de los principales frugívoros silvestres del norte argentino, que cumple un rol importantísimo para que los bosques se regeneren, por su función de dispersores de semillas. Además son piezas claves como presas en la cadena alimenticia, para que la liberación del yaguareté sea exitosa. Allí radica la importancia de trabajar en su conservación y ese es el compromiso que el Bioparque Municipal “La Máxima” asume desde el año 2018.

El Pecarí de Collar es un eslabón indispensable en el ecosistema del Iberá en la provincia de Corrientes. Este programa busca aumentar las poblaciones naturales que desaparecieron por diversos motivos, como la caza indiscriminada y la destrucción del hábitat.

El programa de conservación de esta especie comenzó a desarrollarse en el año 2016. Dos años después se logró la primera familia para aportar animales a este Programa, en lo que fue la reincorporación más grande que llevó adelante por nuestra institución, reintroduciendo una piara de 7 animales que fueron entrenados para aumentar la supervivencia en los espacios naturales.

En el trabajo de los pecaríes de collar participan los cuidadores Carlos Arena, Walter Navarro, el encargado de Bienestar Animal Matias Graciarena y los médicos veterinarios Federico Larroudé y Horacio Grand.

Resulta importante recordar las Normas de Respeto y Convivencia con los residentes del Bioparque Municipal “La Máxima”, los animales:

Prestar especial atención dónde disponemos nuestros residuos, debemos arrojarlos en los cestos y evitar que estos queden en el ambiente o puedan ser ingeridos por los residentes.

– No correr cerca de los animales y transitar en silencio, hay muchas especies que se están preparando para su reproducción y muchas veces depende de su tranquilidad para lograrlo.

– No ingresar con mascotas, es un lugar de conservación y hábitat de especies silvestres.

– No se permite jugar al fútbol ni otros deportes de contacto que puedan generar estrés en los animales.

– No alimentar a los animales, no arrojar objetos y no intentar acercarse.

– No generar momentos de estrés y ansiedad en los animales, ya que pueden ocasionar o desencadenar cambios comportamentales que pongan en riesgo al animal y a los visitantes. Respetar la libertad de los animales de no sentir estrés ni miedo.

– Los animales tienen una zona de fuga, que es el espacio alrededor suyo y que en caso de ser invadido, provoca que se aleje. El tamaño de ese espacio, debe respetarse para evitar que los animales se pongan en alerta