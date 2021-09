Mantenimiento urbano en diferentes puntos de la ciudad

El plan de limpieza busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

Con maquinaria y recursos propios, se realizó la limpieza de un foco de contaminación localizado en Avda. Pringles entre Avda. Avellaneda y Avda. Del Maestro.

El área de Obras Públicas cuenta con un relevamiento propio con puntos identificados, que fue elaborado por la Dirección de Mantenimiento Urbano y el área de Contralor de Servicios, en el marco de las recorridas que realiza personal municipal por distintos sectores de la ciudad.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.

Asimismo, el Municipio, a través de distintos talleres y actividades de la Dirección de Desarrollo Sustentable, promueve la concientización ambiental y la importancia de la separación de residuos en el hogar, como así también la disposición de los mismos, en los días, horarios y lugares permitidos.

Cabe recordar que en el mes de agosto, el Municipio llevó adelante la limpieza de tres basurales en: Márquez entre Avda. Colón y Dorrrego (Coronel Dorrego), Avda. Del Maestro entre Avda. Pringles y Avda. Urquiza (Nicolás Avellaneda) y en Avda. Eva Perón y prolongación de Avda. Avellaneda.

Colocación de alcantarillas

Mientras que por otra parte, se llevaron a cabo los trabajos de colocación de alcantarillas de hormigón premoldeado en Avda. Ituzaingó y Calle 10, con la finalidad de mejorar la evacuación del agua, especialmente en período de lluvias, que permitirá beneficiar a los vecinos del sector.

Este tipo de obras se desarrollan también con equipamiento municipal, bajo la coordinación de la Dirección de Hidráulica y la Dirección de Mantenimiento Urbano.

Bacheo en autopista Fortabat

Al mismo tiempo, en autopista Luciano Fortabat, entre Calle 213 hasta Ruta Provincial Nº 51, continúan los trabajos de bacheo, con recursos íntegramente municipales.

Dicho mantenimiento que se ejecuta con equipamiento vial propio (minicargadora Bobcat S510), consiste en el fresado y retiro de una capa de pavimento, la colocación de nuevo material y posterior compactación con rodillo, para dejar la traza en óptimas condiciones.

Estas obras de mejoramiento se desarrollan de manera rutinaria, teniendo en cuenta que se trata de uno de los accesos principales a la ciudad, donde diariamente se registra una alta circulación vehicular.

A raíz del flujo de tránsito permanente, se origina un importante estado de deterioro del pavimento, por lo cual es necesario llevar adelante este tipo de trabajos, con la finalidad de brindar mejores de condiciones de transitabilidad y contribuir fundamentalmente a la seguridad vial.