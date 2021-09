Lordén: ‘ la residencia médica es el único sistema de formación que garantiza un médico con especialidad’

La Diputada Provincial Alejandra Lordén y Vicepresidenta de la UCR nacional, dialogó con LU 32 sobre las dificultades que se plantearon en el examen virtual a raíz de problemas en la plataforma, que recordemos motiva una nueva toma a partir del 24 de este mes. Recordó que en el simulacro previo ya hubo problemas, con lo que marcó se ‘se tiene cierta desidia’ .Asimismo, expresó la necesidad de formación en especialidades como Médico Generalista y Neumonología.Ingresar para escuchar la entrevista