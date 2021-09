Lastape sobre el veto a una ordenanza de su bloque: ‘hay alguna intencionalidad política´

El edil de la unibloque de la UCR, Martín Lastape, dialogó con LU 32 sobre el veto del intendente a la ordenanza aprobado por mayoría , sin el acompañamiento del bloque oficialista. Lastape agregó que “tenía la esperanza que tuviera un voto parcial.en base a las observaciones de veto ,tranquilamente podría haber sido así y no vetar la ordenanza completo”.La ordenanza se refiere a la creación de un organismo de control de concesiones.El concejal indicó que tendrá nuevo tratamiento” pero va ser difícil porque necesitamos los dos tercios para que salga aprobada la ordenanza”