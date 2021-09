Ubaldo García: ‘el municipio, durante la pandemia ha estado alejado de cualquier tipo de colaboración con este sector productivo’

El edil del Frente de Todos se refirió al veto del Intendente a la ordenanza aprobada por la oposición y no por el bloque oficialista. Se trata de la ordenanza que proponía la exención del 50% en Seguridad e Higiene para algunos contribuyentes, Monotributistas en todas sus categorías y Autónomos, cuya facturación sea menor a 36 millones de pesos anuales, durante el período comprendido desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Aclaró que si bien el expediente lo presentó el Frente de Todos, respondió a inquietudes de estos sectores.El efecto fiscal de esta exención se calculaba 50 millones de pesos y era posible, dijo el edil. Por otra parte, y en relación a la actividad en el HCD, estimó que la sesión del jueves venidero , sería presencial