Arouxet: ‘la ineficiencia en el gasto y la utilización de los recursos, mucho se debe la falta de control sobre los servicios públicos’

La Concejala Celeste Arouxet, aclaró que desde Ahora Olavarría, apoyaban la creación de un órgano de control de los servicios concesionados. Expresó que Coopelectric no ha abonado todo lo correspondiente al FOI, que es el fondo que debería destinarse a nuevos pozos de agua , tendido de red y mantenimiento, que hoy no se ven, según expresó