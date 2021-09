Día del Jubilado: ‘Ojalá vengan tiempos mejores’

Foto: Archivo

Es el deseo de Jorge Garaiz, al frente de la delegación Olavarría del PAMI, ya que este lunes se conmemora en Argentina. Agradeció la paciencia y el nivel de entendimiento de los afiliados de la obra social que son víctimas de la burocracia estatal.