Hogar de Niñas San José: ‘nuestro estado financiero ha mejorado’

Ana Spinella, titular de la Comisión que sostiene al Hogar, dialogó con LU 32 para adelantar la realización del remate a mediados de octubre. Previamente, expresó que en los últimos meses se ha regularizado el pago de becas y del Bingo. Ahora se sigue trabajando para reunir fondos que se destinarán al mantenimiento del edificio