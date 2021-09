‘Contento con que Hugo sea el nuevo presidente, sentimos admiración por el Cuerpo Activo’

El intendente Ezequiel Galli se refirió a la nueva conformación de la Comisión Directiva de Bomberos. Destacó a los directivos, pero también a quienes están en el frente de fuego. Afirmó que el nivel del Cuartel Central y de los Destacamentos, es único en el país.