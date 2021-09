Comerciantes Unidos sobre la situación del comercio: ‘ el sector viene bastante complicado’

Lo indicó la integrante de dicha organización, Pamela Videla, quien lamentó el veto de la ordenanza que proponía un 50 % de exención de la Tasa de Seguridad e Higiene para pequeños comercios. “ La ordenanza era un guiño para el sector”, dijo. Ahora juntan firmas para presentar al Ejecutivo con una nota donde expresarán cómo la realidad económica impacta en el comercio. Por último, Videla expresó que la campaña se lleva a cabo a través de Change.org que está en el Facebook de Comerciantes Unidos