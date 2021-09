Tenis: Los menores de la Federación Centro se lucieron en el regional

Fuente: Federación de Clubes de Tenis del Centro

La organización del certamen estuvo a cargo de la Federación de Clubes de Tenis del Centro (FCTC) y formó parte del calendario nacional de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), que divide en Regiones las competencias para estas edades.

Esta es la Región 6, zona que abarca a las ciudades de Bahía Blanca, Coronel Suarez, Necochea, Luján, Zarate, Tandil, Azul, Rauch, Mar del Plata, Chascomús, Dolores y Olavarría que, respectivamente, integran a siete federaciones, y sumaron más de 100 tenistas en este torneo que se disputó bajo la modalidad de Single y Dobles.

En esta oportunidad, la Federación de Clubes de Tenis del Centro, de la que están inscriptos los azuleños, puso su sello y cosechó grandes alegrías en la ciudad olavarriense, donde los jóvenes puntuaron para participar de los torneos nacionales, que representan el máximo escalafón en torneos de estas características.

Las finales

El gran margen de deportistas le brindó color al Torneo Regional que consagró como campeones en la categoría Sub12. a Milagros Laino de la Federación de la Cuenca del Salado al vencer a Victoria Páez por 6-4, 2-6 y 6-3 y a Francisco Navarro de la Federación Atlántica de Tenis al derrotar a Gabriel Ursini por 6-1 y 6-4.

En Sub 14., la campeona fue Sol Larraya Guidi de la Federación de Clubes de Tenis del Centro que derrotó a Josefina Estévez por 6-2 y 6-1 y en varones, el título fue para DinoMedini al vencer por 6-2 y 6-2 a Luis García Quebedo.

La categoría Sub 16. fue para Emilia O’Neill de la Federación de la Cuenca del Salado, quien superó en la final a Milagros Cristóbal por 6-3 y 6-1 y para Luca Miremont de la Asociación de Tenis del Oeste de Buenos Aires al derrotar a Felipe Pagnacco por 6-3 y 6-0.

En Sub 18. André Medus de la Federación Bahiense de Tenis fue el campeón al derrotar a Farid Yomahade la Federación de la Cuenca del Salado por 6-3 y 6-1.

En la modalidad de Dobles, hubo tres duplas de la Federación del Centro que se consagraron campeones. En varones, por la categoría Sub 16, los ganadores fueron Tiago Pszybylski- Felipe Spagnuolo (ambos inscriptos en la FCTC), que derrotaron a la dupla compuesta por Felipe Pagnaco – Felipe Dreer por 1-6, 7-5 y 10-5.

En Sub 18. la pareja compuesta por Maximiliano Maidana–Julián Arisio venció en la final a la de Andrés Medus- Thiago Lonne por 0-6, 7-5 y 10-8.

En Sub 14. la dupla compuesta por Larraya Guidi y Agustina Grassi arribó a la final, instancia que vencieron por 6-7, 7-5 y 10-6 a Agustina Etchart – Josefina Estévez.

Por su parte, en Sub 16. Emilia Oneil – Malena Moya (jugadora de la FCTC) se quedó con el título tras vencer a Maria Arisio- Camila Piquin por un doble 6-2. Mientras que en Sub 12, las campeonas fueron Victoria Paez- Milagros Lainos, quienes vencieron a Amparo Corvalan- Delfina Tiseyra por 7-5 y 6-2.

Además, los y las deportistas participaron también del torneo de Consolación.El mismo se jugó bajo la modalidad de Single y los campeones fueron: María Arisio (Sub 16.), Mora Carrocera (Sub 14) y Delfina Ruete (Sub 12); Mateo García Jurado (Sub 16) y Zenón Esponda (Sub 14).

Cabe destacar que los torneos regionales sirven para catapultar a los jugadores en competencias nacionales que fiscaliza la Asociación Argentina de Tenis (AAT). En ese sentido, los campeones de los cuadros principales de este Regional tienen su lugar asegurado en el próximo certamen nacional.

Por último, en lo que tiene que ver con los tenistas de esta federación, participaron los siguientes jugadores:

Varones

Sub 12

Felipe Godoy

Julián Gaitero

Rufino Lobo

Luca Quevedo Sosa

Kevin Vena

Justo Soler, eliminado en primera ronda.

Francisco Correa Iguiñiz

Ulises Arisio

Thiago Sipos

Sub 14

Martín Pecorena

Gerónimo Romero

Angel Mafezoli

Luis Felipe García Quevedo

Bautista Zampini

Lautaro Rodríguez

Matías Griffith

Sub 16

Martín Delnido

Thiago Pszybylski

Felipe Spagnuolo

Felipe Dreer

Juan Cruz Collardin

Bautista Cruz

Zenón Miguelez

Simón Ferreira

Máximo Catalan

Matías Quevedo Sosa.

Felipe Pagnacco

Salvador Vaqueiro

Sub 18

Maximiliano Maidana

Luciano Andrés Sala

Julián Arisio

Damas

Sub 12

Josefina Rodríguez

Sub 14

Martina Izaguirre

Sol Larraya Guidi

Agustina Grassi

Celina Rabitti

Ruth Gadea

Sub 16

María Macarena Arisio

Malena Moya

Sub 18

No tuvo participantes

Próximo compromiso organizado por la FCTC será enAzul, precisamente en las canchas del Club de Remo, donde el 2 y 3 de octubre se disputará el tercer Torneo Abierto de Menores (ex G3).