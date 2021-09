Mantenimiento de calles en la planta urbana de la ciudad

En primer lugar, durante el martes por la mañana, en barrio Norte se realizaron las tareas de limpieza de calles, escarificado y corrección de cunetas. Mientras que este miércoles, se llevaron adelante trabajos similares en el barrio Nicolás Avellaneda, que consistieron en la limpieza, escarificado y compactado de calles. Por otra parte, en barrio Pickelado se ejecutaron las obras de apertura de calle.

Cabe destacar, que estas acciones, forman parte del Plan Integral de Mantenimiento, que se desarrolla de manera permanente y abarca diferentes barrios de la ciudad y localidades del Partido de Olavarría.

Este cronograma de trabajos se ejecuta con recursos municipales, con el objetivo de mejorar la circulación y accesibilidad, como así también la evacuación superficial del agua, especialmente en período de lluvias.

Desde el inicio del año hasta la actualidad, se trabajó en el mejoramiento de calles en Trabajadores I y II, Villa Aurora, AOMA, Los Sauces, Educadores, Bancario III, CECO, Villa Magdalena, Carlos Pellegrini, Belén, Matadero, Lourdes, Facundo Quiroga, Parque Paulownia, La Araña, San Lorenzo y las localidades de Sierra Chica, Hinojo, Sierras Bayas y Colonia San Miguel.

Por otra parte, el Municipio, puso en marcha el plan de limpieza de basurales a cielo abierto, que busca evitar la contaminación y la transmisión de enfermedades, causada por la gran cantidad de distinto tipo de residuos y desechos que se encuentran en calles de tierra o a la vera de un camino.

El área de Obras Públicas cuenta con un relevamiento propio con puntos identificados, que fue elaborado por la Dirección de Mantenimiento Urbano y el área de Contralor de Servicios, en el marco de las recorridas que realiza personal municipal por distintos sectores de la ciudad.

Se recuerda que la Ordenanza Nº 195/84 establece importantes multas económicas por arrojar o depositar basura, animales muertos en calles, terrenos o lugares no autorizados o destinados a tal fin, sacar los residuos domiciliarios en días y horarios no habilitados, tener basura depositada, estiércol o material en descomposición dentro de la propiedad, tener baldíos en mal estado de higiene, pastizales, etc.

En este sentido se solicita a la comunidad no arrojar residuos en lugares no permitidos para tal fin, con el propósito de contribuir con el cuidado del ambiente en el que vivimos todos.