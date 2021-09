Puente de la Avda. Colón:‘ Es el momento de ponerle un nombre’

Carlos Bianchi, ex Concejal, dialogó con LU 32 sobre su propuesta para ponerle el nombre de Álvaro Barros al puente que cruza las vías y que se extiende desde 25 de Mayo a Saavedra. Respecto de la existencia de otros proyectos, expresó su acuerdo a que la gente presente sus propuestas