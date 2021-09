Volvió la presencialidad a las sesiones del Concejo Deliberante

En desarrollo...

La sesión comenzó a las 9:15, con un sentido homenaje por parte de la concejal Almada, que es antropóloga, al Dr. Hugo Ratier, fallecido en las últimas horas. También adhirió la concejal Krivochen.

Luego, el concejal Rodríguez recordó, con una pormenorizada biografía, a Don Helios Eseverri, cuyo aniversario de fallecimiento se cumplió el pasado 21 de septiembre.

El oficialismo pidió el ingreso de un proyecto de ordenanza denominado ‘Premio al buen contribuyente electrónico’. Pasará a dos comisiones.

La concejal González pidió la vuelta a comisión de un expediente que versaba sobre los cambios de domicilio y las licencias.

Se convalidaron cuatro expedientes referidos a licitaciones que culminaron con un unico oferente, relacionados con extensiones de red de gas en la ciudad y localidades, adquisición de caños y mantenimiento de cámaras de seguridad.

También se aprobaron por unanimidad varios reconocimientos de deudas a distintas empresas.

Fue crítica la concejal Arouxet respecto a ellos, ya que alguno data del 2017, explicó. Indicó que los proveedores aumentan los precios, sabiendo que tardan años en cobrar algún servicio o bien que se le vende a la Comuna. Pidió que sean estudios contables los que se encarguen de este tipo de gestiones.

El concejal García calificó esto como una ‘desprolijidad administrativa’. Explicó que la deuda con Hauswagen trata de una bomba de agua de un VW Passat, que costó 70 mil pesos reemplazar. Solicitó que se busquen autos que demanden menos costo de mantenimiento para la flota oficial.

Por unanimidad se aprobaron 17 expedientes de donaciones que concreta la Municipalidad en favor de vecinos.

Desafectaron de reserva fiscal, por unanimidad, un inmueble de San Juan y Grimaldi, otro en Sierra Chica.

Se sumó al patrimonio municipal el inmueble ubicado en CIRC. II, SECC. D, CH. 397, MZ. 397 BD, PA. 1.

Se aprobó por unanimidad la regularización del Plan Solidaridad 360 Viviendas (Sector 125 Viviendas), más conocido como Barrio Evita.

El Frente de Todos, impulsó un proyecto para crear un órgano de implementación para la aplicación del Ley Micaela, que posibilita la capacitación de empleados públicos en Violencia de Género. Explicó la concejal Landívar que ha sido una recomendación de la Defensoría del Pueblo. Se lamentó porque no pudieron llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio, con el órgano de implementación co conformado por integrantes del Ejecutivo y el Deliberativo. Tampoco, dijo, pudieron acordar que sea considerado falta grave que el empleado no cumpla con la capacitación estipulada que, advirtió, ese detalle sí incumple lo normado por ley. Fue aprobado por unanimidad.

El concejal Mujica introdujo el proyecto de la exención del 50% durante Junio y Julio de la Tasa de Seguridad e Higiene, que ya fue aplicado. El concejal García adelantó el acompañamiento, pero lo consideró insuficiente, por eso impulsaban la ordenanza que extendía el beneficio a todo el año, que fue vetada por el intendente. En la misma línea, la concejal Arouxet afirmó que fueron descontados $360 pesos por mes para los beneficiados por este proyecto. Se lamentó porque hubo estudio para diagramar la ordenanza que fue vetada por Galli. El concejal Sánchez consideró que no se mantuvo la ordenanza vetada por cuestiones de ‘egoísmo político’, porque no fue pensada por el Oficialismo o el Ejecutivo. Fue aprobada por unanimidad.

A las 10:15 comenzó el tratamiento de los expedientes sobre tablas.

En primer término, se pusieron en consideración dos relacionados con el Barrio Ituzaingó, impulsados por la UCR. En uno de ellos solicitan un plan de desratización y, el otro, mejoras de iluminación. Fueron aprobados por unanimidad.

Se trataron en bloque varios proyectos del Frente de Todos, de resolución, con problemáticas de distintos barrios. Tránsito en Mariano Moreno (España entre Rufino Fal y Merlo), reparación de reductores de velocidad en Trabajadores y Alsina y colocación en otras zonas de la ciudad y también en Quintana y Belgrano de Sierras Bayas. Fueron aprobados por unanimidad.

Tras un cuarto intermedio, las sesiones se retomaron pasadas las 11.

La concejal Almada introdujo el beneplácito por la redistribución de cargos de equipos de orientación escolar. Historizó acerca de la división de los equipos durante la gobernación de Vidal y la reversión de esta decisión en los primeros días de la gobernación de Kicillof. La concejal Creimer señaló que son más de 3 mil cargos que se crean a nivel provincial. El beneplácito fue aprobado por unanimidad.

La concejal Amespil presentó el proyecto para declarar con Honor al Mérito Ciudadano a Lucas Díaz Aspiroz, integrante de la selección argentina de paracanotaje, que participó en los Juegos de Tokio. Fue aprobado por unanimidad.

Krivochen verbalizó el proyecto de resolución que manifiesta preocupación y repudio por la utilización para difundir propaganda política a través de la aplicación Mi Argentina para los celulares. El concejal Sánchez destacó el uso de la aplicación y adelantó el rechazo de la resolución ya que, justificó, hubo un error en el algoritmo, como se publica en La Nación, declaró. El concejal Santellán pidió no exacerbar este tipo de diferencias cuando ocurren errores y cuando han pasado unas elecciones donde hubo una perfecta convivencia entre las fuerzas y a nadie se le ocurrió poner en duda el resultado. El proyecto fue aprobado por mayoría por el Bloque Juntos, UCR y Ahora Olavarría.