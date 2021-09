Relevamiento socio-sanitario en el barrio Facundo Quiroga

Será este viernes desde las 10 y por el lapso de 4 ó 5 horas. La Dra. Virginia Draghi, de Atención Primaria de la Salud, dialogó con LU 32. Dio detalles, e indicó que los encuestadores estarán debidamente identificados, que no deben ingresar a los domicilios.Será una encuesta socio-sanitaria que permitirá -en un futuro- dilucidar las problemáticas del barrio y poder abordarlas desde el área sanitaria y otras secretarías municipales