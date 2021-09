Coopelectric: ‘la autoproclamación de la lista Amarilla, no es válida’

Lo indicó el Sr. Daniel Román, integrante de la lista Verde que lidera el Dr. Luis Cavalli. Esta lista ofreció una conferencia de prensa en la que indicó que la Amarilla sólo hizo el anuncio en conferencia . No avisó legalmente, no siguió los pasos estatutarios, dijo. No pudo reconocer la falta de avales como se indicó el miércoles, porque no fueron informados. La foto corresponde a la conferencia. Publicada por enlineanoticias