Pro Huerta: El 2020 se dieron casi 30% más de semillas que en 2019

Se trata de lo que sucedió en Olavarría, afirmó el ingeniero Maximiliano Mazzei, responsable del programa que este sábado estarán con de kits en el Corsódromo desde las 9 de la mañana. Reveló que también volvieron a entregar en la oficina del centro del INTA.