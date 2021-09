La juventud de ‘Vamos con Vos’ busca ampliar su participación en política

El pasado sábado 25 de septiembre, integrantes de la Juventud de Vamos con Vos participó de un encuentro con Esteban Poloni, precandidato a diputado nacional del espacio conducido por Florencio Randazzo.

En el mismo fue abordada la problemática de la falta de oportunidades y herramientas, pero también de un espacio donde los jóvenes puedan ser escuchados y así formen parte de la política. “Hay más para nosotros que repartir folletos y pintar escuelas, buscamos idear proyectos, debatir ideas y temas que nos inquietan”, manifestaron los jóvenes del espacio.

Los ejes fundamentales del encuentro fueron la educación y el trabajo, apuntando a la falta de oportunidades para los jóvenes por falta de referencias en los currículum.

Desde la juventud de Vamos con Vos, cuyo principal referente es Ruky Caballero, vienen recorriendo las distintas localidades del partido de Olavarría, donde los Jóvenes expresan las distintas problemáticas que dan como resultado, la falta de interés hacia ellos.

Por su parte Andrea Coronel referente y Candidata a Concejal del espacio, manifestó: escuchamos a los jóvenes repetir una y otra vez sobre la falta de oportunidades, no existen políticas de apoyo o de contención a los más pequeños, en el cordón serrano y las localidades rurales, los jóvenes están olvidados seguimos insistiendo que si no apuntamos a ellos a la educación y al Trabajo nuestro País no tiene Futuro.

Cerró el encuentro el enfermero Universitario e instructor en RCP Julio Figueroa (candidato a concejal) brindando una capacitación sobre el tema con certificación a los jóvenes participantes